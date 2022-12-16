По всей длине подо льдом монтируют декоративную подсветку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Нижнего Тагила появится бесплатный 120-метровый каток, его заливают на проспекте Строителей по многочисленным просьбам местным жителей. Глава города рассказал, что он расположится рядом с главной елкой.

- По всей длине подо льдом монтируют декоративную подсветку. Катание, конечно, будет бесплатным, многие спрашивают про это. Делаем по просьбам жителей и для них. По опросам из всех новогодних фишек тагильчане выбрали именно большой каток, - написал мэр Влаислав Пинаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что в уральской столице возле футбольной арены залили каток, его торжественное открытие состоится вечером 16 декабря. Примечательно, что лед протестировала мисс Екатеринбург-2020 Злата Помурзина.