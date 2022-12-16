В Верхней Пышме пропала 14-летняя девочка

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Верхней Пышме волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 14-летнюю Веронику Митрохину. Девочка перестала выходить на связь 16 декабря. Информации о ее возможном местонахождении нет.

- Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, брюнетка, - рассказывают добровольцы.

На момент пропажи она была одета в пуховик выше колена с капюшоном горчичного цвета, серую шапку со стразами, черные джинсы и угги черного цвета. С собой у нее был рюкзак желтого цвета.

Также розыском подростка занимаются в отделе полиции «Верхнепышминском».

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34368) 5-43-44, также можно позвонить координатору поиска, Игорь 89623165542, - добавили в полиции.