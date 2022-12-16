В Ивделе предприниматель не выплачивал сотруднику зарплату два месяца

Бывшему сотруднику все же удалось получить зарплату за два месяца в полном объеме Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ивделе индивидуальный предприниматель два месяца не выплачивал своему сотруднику зарплату. Деньги не поступили работнику даже после увольнения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Индивидуальный предприниматель нарушил требования трудового законодательства и положений трудового договора. Он не выплачивал работнику зарплату с августа по сентябрь текущего года. После расторжения договора окончательного расчета также не произошло.

- За допущенные нарушения трудового законодательства прокурор в отношении предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), которое направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда по Свердловской области, - прокомментировали в ведомстве.

Благодаря действиям прокуратуры, бывшему сотруднику все же удалось получить зарплату за два месяца в полном объеме. Также ему выплатили компенсацию за задержку.