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НовостиОбщество16 декабря 2022 14:52

В Нижнем Тагиле женщина нашла на улице банковскую карту пенсионера и потратила с нее 18 тысяч

62-летний пострадавший пришел в полицию и рассказал, что с его счета пропала крупная сумма
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 34-летняя местная жительница нашла на улице банковскую карточку пенсионера и потратила с нее 18 тысяч рублей. 62-летний пострадавший пришел в полицию и рассказал, что с его счета пропала крупная сумма.

Мужчина рассказал, что потерял «пластик», на следующий день он обратился в банк для перевыпуска, где и узнал о списании бесконтактным способом.

- Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась женщина, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Она пояснила, что, проходя по проспекту Ленинградский, на снегу обнаружила банковскую карту, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».