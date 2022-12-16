В Нижнем Тагиле женщина нашла на улице банковскую карту пенсионера и потратила с нее 18 тысяч

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 34-летняя местная жительница нашла на улице банковскую карточку пенсионера и потратила с нее 18 тысяч рублей. 62-летний пострадавший пришел в полицию и рассказал, что с его счета пропала крупная сумма.

Мужчина рассказал, что потерял «пластик», на следующий день он обратился в банк для перевыпуска, где и узнал о списании бесконтактным способом.

- Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась женщина, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Она пояснила, что, проходя по проспекту Ленинградский, на снегу обнаружила банковскую карту, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».