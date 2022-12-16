Екатеринбуржцы тратят на новогодние подарки порядка 13,5 тысяч рублей

Также известно, что чаще всего россияне готовят новогодние подарки для родственников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы в преддверии празднования Нового года тратят на подарки порядка 13,5 тысяч рублей. Примечательно, что годом ранее на эти цели уральцы отдавали около 14 тысяч.

Специалисты сервиса SuperJob, которые проводили исследование, сообщили, что опрашивали жителей 698 населенных пунктов с 24 ноября по 14 декабря.

Подарки родственникам, коллегам, друзьям, а также себе чаще делают женщины, а своей второй половинке – мужчины. Опрос жителей мегаполисов показал, что самый высокий подарочный бюджет — у москвичей: они потратят в среднем 16 500 рублей, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Также известно, что чаще всего россияне готовят новогодние подарки для родственников: одаривать детей, родителей, братьев, сестер и другую родню собирается двое из трех опрошенных.