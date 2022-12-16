Солдат в торжественной обстановке провожали семьи и чиновники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отряд бойцов-добровольцев из Березовского отправился в зону спецоперации на Украине. Солдат в торжественной обстановке провожали семьи и чиновники. Кроме того, к военкомату пришел и настоятель местного храма.

- Они не смогли остаться в стороне и, точно зная, на чьей стороне правда, ушли защищать ее. Ушли, чтобы вернуться домой - с Победой. Дорогие земляки, искренне благодарю вас за неравнодушие и мужество! Желаю успешно завершить все поставленные задачи, - написал мэр Березовского Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов на свои деньги оплатил билеты 73-летней горожанке, которая рвалась поехать в зону проведения специальной военной операции, чтобы помогать бойцам. Градоначальник оплатил из собственных средств бабушке билеты и аренду квартиры.