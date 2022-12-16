Таблички установили вдоль популярных пешеходных маршрутов. Фото: пресс-служба парка Маяковского

В Екатеринбурге в парке Маяковского установили таблички с цитатами поэта, их установили вдоль популярных пешеходных маршрутов. Светящиеся объемные буквы разместили среди деревьев, создатели называют их настоящими арт-объектами для всех посетителей.

- Теперь гулять здесь станет еще интереснее: всего в лесу шесть фраз советского поэта. Найти и запечатлеть их - отдельный квест. Это разнообразит прогулки, а, возможно, и сподвигнет на более тесное знакомство с творческом Маяковского, - рассказали в пресс-службе парка Маяковского.

Напомним, в Екатеринбурге 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, открыли инсталляцию, посвященную проблеме ВИЧ. Авторами панно «Навсегда» стали уральские художницы Галина Белова и Рита Хаак, а также сами горожане. Арт-объект вошел в программу паблик-арт фестиваля «ЧО».