Житель Нижнего Тагила отсудил у коммунальщиков 65 тысяч за снег, упавший на машину с крыши дома

Стоимость восстановительного ремонта составила 138 200 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила отсудил у коммунальщиков 65 тысяч рублей за снег, который упал с крыши на его машину. Мужчина припарковал свою Daewoo Nexia во дворе жилого дома в феврале этого года, тогда же на иномарку с высоты рухнула наледь.

- Согласно заключению специалиста, стоимость восстановительного ремонта составила 138 200 рублей. Многоквартирный дом обслуживается ООО КС «Мой дом». После проведения оценки ущерба пострадавший направил коммунальщикам письмо, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В досудебном порядке договориться не получилось, и тогда уралец подал иск в Тагилстроевский районный суд. Во время разбирательства выяснилось, что крышу очистили не до конца.

В ведомстве уменьшили размер компенсации на 40%. ООО «Коммунальная служба «Мой дом» предстоит выплатить мужчине 65 865 рублей.