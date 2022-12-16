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НовостиОбщество16 декабря 2022 12:34

Житель Нижнего Тагила отсудил у коммунальщиков 65 тысяч за снег, упавший на машину с крыши дома

Мужчина припарковал свою Daewoo Nexia во дворе жилого дома в феврале этого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Стоимость восстановительного ремонта составила 138 200 рублей

Стоимость восстановительного ремонта составила 138 200 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила отсудил у коммунальщиков 65 тысяч рублей за снег, который упал с крыши на его машину. Мужчина припарковал свою Daewoo Nexia во дворе жилого дома в феврале этого года, тогда же на иномарку с высоты рухнула наледь.

- Согласно заключению специалиста, стоимость восстановительного ремонта составила 138 200 рублей. Многоквартирный дом обслуживается ООО КС «Мой дом». После проведения оценки ущерба пострадавший направил коммунальщикам письмо, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В досудебном порядке договориться не получилось, и тогда уралец подал иск в Тагилстроевский районный суд. Во время разбирательства выяснилось, что крышу очистили не до конца.

В ведомстве уменьшили размер компенсации на 40%. ООО «Коммунальная служба «Мой дом» предстоит выплатить мужчине 65 865 рублей.