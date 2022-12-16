В Екатеринбурге возле футбольной арены залили каток

Примечательно, что лед протестировала мисс Екатеринбург-2020 Злата Помурзина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской столице возле футбольной арены залили каток, его торжественное открытие состоится вечером 16 декабря. Примечательно, что лед протестировала мисс Екатеринбург-2020 Злата Помурзина.

- В программе открытия выступления фигуристов, конкурсы, игры и сюрпризы от партнеров. С 18:30 выход на лед бесплатный (заплатить нужно только за прокат коньков или принести свои). Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Вход на каток расположен со стороны улицы Татищева. При этом автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои машины, заехав со стороны Пирогова.

Напомним, 25 ноября открылся каток на стадионе «Юность». На площади в 15 тысяч квадратных метров одновременно занимаются совсем маленькие спортсмены и настоящие профессионалы.