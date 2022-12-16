В Верхней Пышме лоб в лоб столкнулись легковушка и школьный автобус

Инцидент произошел днем 16 декабря на улице Уральских Рабочих. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Верхней Пышме водитель отечественной легковушки ВАЗ-2115 лоб в лоб столкнулся со школьным микроавтобусом марки Fiat. Инцидент произошел днем 16 декабря на улице Уральских Рабочих. По предварительным данным, именно «пятнадцатая» выехала на встречную полосу.

- В момент ДТП детей в автобусе не было. Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу для осмотра. Водитель автобуса не пострадал. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства выясняются, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

В ведомстве по факту ДТП проводится проверка. Напомним, ранее в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной лоб в лоб столкнулись машина скорой помощи и иномарка Chevrolet. Авария произошла днем 15 декабря.

По данным отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, обошлось без пострадавших, участники ДТП на месте составили европротокол и разъехались. Также мы направили запрос на станцию скорой помощи Екатеринбурга.