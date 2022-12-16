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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:21

На Ямале решили наказать артистов, выступивших против СВО

Их песни теперь не будут звучать на праздниках
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Бизнесмены Ямала поддерживают участников СВО

Бизнесмены Ямала поддерживают участников СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесмены города Урай, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе, решили наказать эстрадных исполнителей, которые выступили с критикой специальной военной операции. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Владельцы заведений общепита и индустрии развлечений отказались от музыкального оформления праздничных мероприятий композиция критиков СВО. При этом, к такому решению чиновники их не призывали, оно принято самостоятельно.

Никаких официальных бумаг по этому поводу не было, это решение полностью принадлежит бизнесменам, говорят в мэрии города Урай.