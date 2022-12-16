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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:06

Выполняющие гособоронзаказ заводы Свердловской области перешли на шестидневную рабочую неделю

Сотрудники предприятий получают повышенную зарплату
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сотрудников предприятий, выполняющих гособоронзаказ, могут даже вызывать из отпусков

Сотрудников предприятий, выполняющих гособоронзаказ, могут даже вызывать из отпусков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выполняющие гособоронзаказ заводы Свердловской области перешли на шестидневную рабочую неделю. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских на пресс-конференции в ТАСС.

- По законодательству можно чуть ли не ежедневно до четырех часов увеличивать рабочий день в целях производственной необходимости, не по 8 часов, а по12 часов работать, - рассказал он. - При этом там совершенно точно повышенные оплаты. Мы следим, чтобы не было злоупотреблений.

Он также отметил, что сотрудников предприятий, выполняющих гособоронзаказ, могут даже вызывать из отпусков и пока не предоставлять им отдых. При этом затраты на запланированную поездку во время отпуска могут быть компенсированы.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудников «Уралвагонзавода» (УВЗ), выполняющих работы по государственному оборонному заказу, перевели на особый режим. Теперь их смогут привлекать к сверхурочным работам в праздничные и выходные дни.