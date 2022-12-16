В Свердловской области изменят границы двух муниципалитетов

Два муниципалитета в Свердловской области могут поменять свои границы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прорабатывается вопросе об изменении границ двух муниципалитетов для удобства жителей. Причина в том, что система административно-территориального деления региона сложилась в советское время, и часто получается, что та или иная территория находится ближе к соседнему административному центру.

Например, такая ситуация сложилась в Березовском городском округе, где есть отдаленные территории, жителям которых тяжело доехать до центра муниципального образования. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Островной находится в 16 километрах от Асбеста, однако входит в Березовский ГО. Чтобы добраться до города жителям поселка приходится ездить через три муниципалитета с несколькими пересадками. Так как расстояние составляет более 100 километров.

- Если Островной перейдет к Асбесту, то детям проще ездить на школьном автобусе в соседний населенный пункт Асбестовского городского округа в полноценную школу, рассказывает глава Березовского Го Евгений Писцов.

По его словам, вопрос об Островном решается с 2013 года, но тогда депутаты Асбеста не захотели принимать поселок в состав своего округа. В 2023 году администрации Березовского ГО и Дума Асбеста будут переводить этот вопрос в финальную стадию.