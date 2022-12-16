В Нижнем Тагиле эпидемиологическая обстановка по вирусным инфекциям стабильная Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле школьников отправят на каникулы досрочно из-за вспышки ОРВИ и гриппа в Свердловской области. Учебные заведения будут работать до 26 декабря. По данным TagilCity.ru, заболеваемость детей в школах Нижнего Тагила находится на уровне 10%.

- Следуя рекомендациям областного штаба, мы приняли решение отправить детей на зимние каникулы на неделю раньше, - сообщили изданию в пресс-службе администрации.

Учреждения дополнительного образования также уйдут на каникулы раньше. Детские сады будут работать в обычном режиме.

Напомним, школы Екатеринбурга из-за большого количества заболевших ОРВИ отправят на дистант с 19 декабря. Каникулы в столице Урала также начнутся с 26 декабря.