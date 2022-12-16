Если работаете в офисе - больше двигаетесь, чтобы сохранить здоровье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждому второму сотруднику офиса необходима физическая активность в течение рабочего дня. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

По данным специалистов, неподвижный образ жизни плохо сказывается на общем состоянии организма. У человека нарушается кровообращение, снижается мышечный тонус и в отдельных случаях начинает развиваться ожирение. Также может нарушиться работа сердечно-сосудистой системы.

При этом, совершенно неважно, стоите вы на работе или сидите. Главное, что вы не двигаетесь.

Простые правила для людей с сидячим образом жизни назвала врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, врач-диетолог Свердловского онкологического диспансера Наталья Гусева.

Норма физической активности для каждого человека – 2,5 часа в неделю, это правило должны соблюдать люди в возрасте от 18 до 64 лет. Об этом сообщает Центр медицинской профилактики Свердловской области.

- Уровень сложности двигательных упражнений, необходимых для «здоровья духа и тела», минимальный. Нужно всего лишь завести несколько простых и полезных привычек, которые помогут поддерживать активность в течение рабочего дня, − пояснила Наталья Гусева.

1. Ходите пешком при каждой возможности. По пути домой, например, можно выходить из транспорта на одну остановку раньше, не пользуйтесь лифтом.

2. Проводите любое ожидание активно – разминайтесь, делайте растяжку, а также, если позволяет ситуация – отжимайтесь, приседайте.

3. Питайтесь по расписанию, важно, чтобы обед был сбалансирован по основным макро и микроэлементам. Также устраивайте полезные перекусы из овощей и теплой воды.

4. Чаще улыбайтесь, так как важна регулярная тренировка лицевых мышц.