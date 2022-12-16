На Урале разработали карту лесничеств, в которых можно срубить елку к Новому году

Чтобы забрать домой елку из леса, нужно заполнить заявление в лесничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале специалисты Центра управления регионом разработали карту лесничеств, в которых можно срубить елку к Новому году. На ней указаны адреса и контакты. Для рубки деревьев предоставляются участки, подлежащие расчистке. В этом году их 30.

- Это квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и других площади, где сохранение подроста и лесных насаждений не требуется, - рассказал директор Березовского лесничества Александр Петров.

Чтобы забрать домой елку из леса, нужно заполнить заявление в лесничестве, указав высоту хвойного дерева и заплатить за него. Ель или сосна до 1 метра стоит 61 рубль 61 копейки, дерево от 2,1 до 3 метров обойдется в 184 рубля 85 копеек, а свыше 4 метров - чуть более 300 рублей.

Лесничеств, в которых можно срубить елку можно посмотреть на Яндекс.Карте и на официальном сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии.