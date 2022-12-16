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НовостиПолитика16 декабря 2022 9:32

США ввели санкции в отношении губернатора Ямала

Это не первые ограничения в отношении политика со стороны Запада
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В отношении Дмитрия Артюхова ввели новые санкции

В отношении Дмитрия Артюхова ввели новые санкции

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов попал под санкции США. Документ опубликован Госдеп 15 декабря. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Причиной новых санкций стало то, что Дмитрий Артюхов вместе с главами других регионов исполнил приказ о проведении частичной мобилизации, исполнив призыв.

Также в санкционный список вошли губернаторы Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Всего по России санкции ввели в отношении 29 глав регионов.

Отметим, что для Дмитрия Артюхова это не первые санкции – летом 2022 года в отношении политика введены ограничения со стороны Великобритании.