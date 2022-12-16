К уборке улиц осужденных привлекают, например, в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

К уборке снега в Екатеринбурге привлекут осужденных. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов 16 декабря по время итоговой пресс-конференции.

- Есть идея - заработала в Нижнем Тагиле. Это создание исправительных центров. Осужденные, имеющие квалификацию, обязаны год или полтора отработать в народном хозяйстве. Подбираем площадки, - рассказал мэр.

Ранее мы писали, что в Свердловской области планируется открыть два новых исправительных центра для осужденных к принудительным работам. Известно, что такие осужденные могут трудиться разнорабочими, диспетчерами, кондукторами, электромонтерами, водителями, рабочими в цехах промышленного производства, делопроизводителями.

Открытие новых исправительных центров поддерживает Правительство региона, а также представители общественности. Сейчас в регионе функционируют два подобных учреждения, расположенные в Нижнем Тагиле и поселке Решеты.