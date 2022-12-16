Мэр Екатеринбурга подвел итоги года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 16 декабря подвел на пресс-конференции итоги 2022 года. Сообщаем главное, что сказал мэр.

1. В Екатеринбурге завершили строительство трех школ и двух стадионов для школьников. Также завершен ремонт двух детсадов и четырех школ.

2. Число школьников в этом году выросло на 10 тысяч человек. Сейчас в школы ходит 191 тысяча учеников.

3. В Академическом районе Екатеринбурга открыто первое учреждение дополнительного образования. Речь идет о корпусе детской художественной школы №2.

4. В зоопарке летом 2022 года открыли вольер для белой медведицы Хаганги, которую доставили из Москвы.

5. Запущена работа 32 спортивных объектов, еще в нескольких завершен ремонт. Также до конца декабря будет завершено строительство обновленного стадиона «Калининец» на Эльмаше.

6. В период между отопительными сезонами проведен ремонт 73 километров тепловых сетей. Город получил 300 новых лифтов, которые установили в многоэтажных домах. Новое жилье получили 274 семьи, ранее проживавшие в аварийном жилье.

7. Пассажиропоток на общественном транспорте постепенно восстанавливается. В 2022 году он превысил 240 миллионов человек. В будущем году город получил 50 троллейбусов с автономным ходом. Стоимость проезда вырастет до 33 рублей.

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