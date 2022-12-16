Временно вопрос о строительстве новой ветки не обсуждается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 16 декабря по время итоговой пресс-конференции рассказал о перспективах продолжения строительства метрополитена.

- Мы маршруты метрополитена учитываем. Продолжение метро, может, первой ветки, а может, и строительство второй... Расчет идет, что метро появится. Может, часть под землей будет, часть над землей. В ближайшие 2-4 года строительства метро точно не ожидаем, - констатировал глава Екатеринбурга.

По словам градоначальника, город закупит полсотни новых троллейбусов. Также обсуждается идея приобретения десятков больших трамваев. Глава Екатеринбурга в курсе проблем общественного транспорта.

Отметим, что в ближайшее время стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурге поднимут до 33 рублей.

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