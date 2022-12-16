В Екатеринбурге пожар произошел на территории гостиницы

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 16 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью 16 декабря пожар произошел на территории гостиничного комплекса «Уральский теремок» на Металлургов, 87а. Огонь охватил баню-бочку.

- В 02:01 поступило сообщение о пожаре. На площади 60 квадратных метров сгорела баня-бочка, расположенная на территории гостиничного комплекса. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 02:14 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через пять минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 03:23. Данных о пострадавших нет.

Напомним, 8 декабря в Екатеринбурге пожар произошел в сауне, которая находится в подвале жилой пятиэтажки на улице Ленина. Из-за возгорания из здания эвакуировались девять взрослых и ребенок. Пожарные оперативно потушили пламя. На площади 40 квадратных метров оказались повреждены мебель, имущество и внутренняя отделка сауны.