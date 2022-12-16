Екатеринбург может закупить 25 огромных трамваев

Трамвайный парк в Екатеринбурге обновят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге есть серьезные проблемы с общественным транспортом. Не хватает водителей и кондукторов, частники нарушают принятые на себя обязательства. Мэрия города пытается проблемы решить и держит их на контроле.

Так, например, постепенно обновляется парк общественного транспорта Екатеринбурга. Город получит в 2023 году новые троллейбусы и трамваи.

- Большие трамваи - большая вместимость. Это позволит сократить время ожидания. Предполагаем, что у нас в следующем году 25 трамваев большой вместимости появится. Это большая работа на улучшение обслуживания населения. Трамвай большой вместимости порядка 140 миллионов рублей один стоит, - рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В целом, по проблемам общественного транспорта в уральской столице глава города сказал, что он о них знает и держит на контроле.

- Дефицит кадров есть. Уровень заработной платы. Работаем над этим. Сложно выходим из потери доходов в пандемийный год. Работаем, чтобы частники не работали только в час пик. Штрафуем, и, если перевозчики будут заявляться на конкурс, не исключено, что они не выиграют, потому что нарушают свои обязательства. По трамваям есть планы по обновлению парка. Это серьезные затраты, городской бюджет не вытянет. Такие инициативы обсуждаются, - рассказывает мэр Екатеринбурга.

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