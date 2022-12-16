Мэр Екатеринбурга оплатил билеты бабушке, которая рвалась в зону СВО

Глава Екатеринбурга заявил, что город поддерживает все решения президента Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на свои деньги оплатил билеты 73-летней горожанке, которая рвалась поехать в зону проведения специальной военной операции, чтобы помогать бойцам. Градоначальник оплатил из собственных средств бабушке билеты и аренду квартиры.

- Вы наверняка слышали историю про пенсионерку, которая сегодня работает в Ростове в реанимации. Ей 73 года. Я на свои личные деньги купил билет ей, мы договорились о месте работы, и я оплатил ей аренду квартиры. Она сегодня практически ежедневно нас благодарит, потому что она занята тем делом, которое хотела бы делать, – помогать нашим раненым бойцам. Вот это элементы патриотизма. Безусловно, город поддерживает все решения, принятые Президентом РФ.

Также глава Екатеринбурга высказался по поводу идеи украсить фасад администрации города символами Z и V.

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