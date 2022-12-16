В Алапаевске депутата гордумы оштрафовали за попытку мошенничества

Суд признал депутата виновным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске бывшего заместителя директора МКУ «Дирекция единого заказчика» оштрафовали за попытку мошенничества. Он хотел незаконно получить 100 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области. По данным «КП-Екатеринбург», речь идет о депутате гордумы Андрее Дедюхине.

- В виду исполнения служебных обязанностей был осведомлен, что в производстве Арбитражного суда Свердловской области находится дело по исковому заявлению муниципального учреждения к иному юридическому лицу о взыскании неустойки в размере свыше 564 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Андрей Дедюхин сообщил исполнительному директору этой компании, что может снизить размер исковых требований. Затем он изучил не вступившее в законную силу решение суда, которым с компании-контрагента в пользу муниципального учреждения взыскана неустойка в размере свыше 93 тысяч рублей.

После этого он заявил сотруднику компании, что ему удалось снизить размер взысканной неустойки и потребовал заплатить ему 100 тысяч рублей. На самом деле он даже не предпринимал таких попыток.

Алапаевский суд признал Андрея Дедюхина виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения) и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.