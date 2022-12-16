Алексей Орлов заявил, что здание администрации Екатеринбурга - исторический памятник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на итоговой пресс-конференции высказал свое отношение к идее украсить фасад мэрии символами Z и V. Этот вопрос градоначальник обсуждал с депутатом Госдумы Жанной Рябцевой, публично озвучившей предложение.

- Был у меня разговор с Жанной Анатольевной. Как выяснилось, инициатор этого запроса – несуществующий человек, его не удалось найти. Такого студента в Юридической академии нет. Поэтому, с кем разговаривать я, честно говоря, не знаю. Все, что касается вопросов новогоднего оформления города, это вопросы, которые стоят на моем личном и особом контроле. Как украсить знаковые городские локации, мы обсуждаем коллегиально с нашими партнерами, - рассказывает Алексей Орлов. - Надо понимать, что здание администрации – это все-таки памятник. Поэтому мы очень сдержанно относимся ко всему, что может появиться на фасаде. Это требует дополнительных согласований, требует ресурсов, за счет бюджета, очевидно, что неуместно такие вещи делать. Есть у нас волонтерский центр. Пожалуйста, если ребята хотят помочь армии, мы это делаем, но особо не афишируем. Я сегодня сказал, что 15 тонн отправили, еще готовятся к отправке грузы.

Также Алексей Орлов заявил, что Екатеринбург поддерживает все решения, принятые президентом России Владимиром Путиным.

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