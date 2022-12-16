Стоимость проезда в трамваях вырастет с 1 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле стоимость проезда в трамваях вырастет с 1 января 2022 года. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города. Плата за проезд составит 24 рубля.

Отметим, что частные перевозчики в Нижнем Тагиле повысят стоимость проезда раньше - 20 декабря. Новый тариф на перевозку в общественном транспорте Нижнего Тагила утвердила на заседании 7 декабря Региональная энергетическая комиссия.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев высказался о повышении стоимости проезда в общественном транспорте и отметил, что это является необходимостью. В администрации считают, что это поможет улучшить качество транспортного обслуживания местных жителей и гостей города. При этом в июле этого года в общественном транспорте Нижнего Тагила уже повышали стоимость проезда до 22 рублей.