В органах власти Свердловской области Ильхам Ширалиев работает с 2016 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директором Департамента противодействия коррупции Свердловской области стал Ильхам Ширалиев. Соответствующий указ подписан губернатором Евгением Куйвашевым.

- После завершения преобразования Департамента противодействия коррупции и контроля в Департамент противодействия коррупции назначен его директором, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Отметим, что в органах власти Свердловской области Ильхам Ширалиев работает с 2016 года. В сентябре 2022 года вместе с остальными членами правительства он сложил полномочия перед вновь избранным губернатором и продолжал работать в статусе и.о.

Напомним, 14 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова на должность министра экономики и территориального развития региона. До перехода в правительство чиновник занимал должность советника Департамента по вопросам экономической и социальной политики в полпредстве Президента по УрФО.