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НовостиОбщество16 декабря 2022 5:41

Директором Департамента противодействия коррупции Свердловской области стал Ильхам Ширалиев

Соответствующий указ подписан губернатором Евгением Куйвашевым
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В органах власти Свердловской области Ильхам Ширалиев работает с 2016 года

В органах власти Свердловской области Ильхам Ширалиев работает с 2016 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директором Департамента противодействия коррупции Свердловской области стал Ильхам Ширалиев. Соответствующий указ подписан губернатором Евгением Куйвашевым.

- После завершения преобразования Департамента противодействия коррупции и контроля в Департамент противодействия коррупции назначен его директором, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Отметим, что в органах власти Свердловской области Ильхам Ширалиев работает с 2016 года. В сентябре 2022 года вместе с остальными членами правительства он сложил полномочия перед вновь избранным губернатором и продолжал работать в статусе и.о.

Напомним, 14 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова на должность министра экономики и территориального развития региона. До перехода в правительство чиновник занимал должность советника Департамента по вопросам экономической и социальной политики в полпредстве Президента по УрФО.