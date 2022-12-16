В органах власти Свердловской области Ильхам Ширалиев работает с 2016 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Директором Департамента противодействия коррупции Свердловской области стал Ильхам Ширалиев. Соответствующий указ подписан губернатором Евгением Куйвашевым.
- После завершения преобразования Департамента противодействия коррупции и контроля в Департамент противодействия коррупции назначен его директором, - рассказали в департаменте информполитики региона.
Отметим, что в органах власти Свердловской области Ильхам Ширалиев работает с 2016 года. В сентябре 2022 года вместе с остальными членами правительства он сложил полномочия перед вновь избранным губернатором и продолжал работать в статусе и.о.
Напомним, 14 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова на должность министра экономики и территориального развития региона. До перехода в правительство чиновник занимал должность советника Департамента по вопросам экономической и социальной политики в полпредстве Президента по УрФО.