Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 5:32

Дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники назначены на СвЖД

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД»
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период новогодних и рождественских праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования. Перевозчик – Уральский филиал Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД»). Дополнительные составы будут курсировать на самых востребованных направлениях:

№213/214 Пермь – Москва – Екатеринбург, отправление из Перми 27 декабря, из Москвы 28 декабря;

№191/192 Екатеринбург – Санкт-Петербург, отправление из Екатеринбурга 28 декабря, из Санкт-Петербурга 30 декабря;

№201/202 Пермь – Москва – Екатеринбург, отправление из Перми 28 декабря, из Москвы 30 декабря;

№546/545 Екатеринбург – Нижневартовск – Приобье, отправление из Екатеринбурга 28 декабря, из Нижневартовска 29 декабря;

№211/212 Пермь – Москва – Тюмень, отправление из Перми 28 декабря, из Москвы 29 декабря;

№205/206 Екатеринбург – Москва, отправление из Екатеринбурга 29 декабря, из Москвы 30 декабря;

№221/222 Тюмень – Оренбург, отправление из Тюмени 30 декабря, 5 января, из Оренбурга 1, 7 января;

№211/212 Пермь – Москва, отправление из Перми 1, 5 января, из Москвы 2, 6 января.

№211/212 Тюмень – Москва – Челябинск, отправление из Тюмени 3 января, из Москвы 4 января;

№211/212 Пермь – Москва – Екатеринбург, отправление из Перми 5 января, из Москвы 6 января;

№546/545 Екатеринбург – Нижневартовск, отправление из Екатеринбурга 6, 8 января, из Нижневартовска 7, 9 января;

№207 Екатеринбург – Пермь, отправление из Екатеринбурга 7 января;

№211/212 Челябинск – Москва – Пермь, отправление из Челябинска 7 января, из Москвы 8 января;

№209/210 Екатеринбург – Москва, отправление из Екатеринбурга 8 января, из Москвы 9 января.

Всего на предстоящие праздничные дни холдинг «РЖД» назначает около 1 тыс. дополнительных поездов (почти в два раза больше, чем годом ранее). Они будут курсировать в период с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на популярных межрегиональных маршрутах.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 6, 7 и 8 января. Всего в дополнительных поездах будет обеспечено около 4,5 млн мест. Если спрос на поездки в поездах дальнего следования в период новогодних и рождественских каникул продолжит расти, в составы уже назначенных поездов будут включаться дополнительные вагоны.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.