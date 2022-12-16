Синоптики рассказали, когда в Свердловской области потеплеет до нуля градусов

К Уралу устремится Средиземноморский циклон Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урал внезапно для декабря придет потепление. Как обещают синоптики Уральского гидрометцентра, столбики термометров поднимутся до нуля градусов.

- В предстоящие выходные дни к Уралу устремится Средиземноморский циклон, который подхватит и вынесет порцию теплого воздуха на юг ЕТ России и Урала. В воскресенье и понедельник (18-19 декабря) температура воздуха на юге Свердловской области может подтянуться к -5 градусам, кое-где к нулю градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

И это еще не все. По данным синоптиков, циклон помимо резкого потепления вызовет снегопады. В некоторых частях региона снег будет мокрым.

Долго теплая и снежная погода не продержится - циклон быстро покинет наш регион. Согласно прогнозу, 20-22 декабря ожидается резкое, но непродолжительное усиление мороза в ночные часы до -20,-25 градусов. Затем снова ожидается достаточно тепла погода, не смотря на то, что Средиземноморский циклон ушел.