Два свердловских муниципалитета получат дополнительные средства на дорожное строительство

На данный момент из-за закрытого проезда жители города не могут попасть в некоторые части города. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев направил дополнительные средства на строительство путепровода в Богдановиче и второй очереди улицы Энергетиков в Заречном. Двум свердловским муниципалитетам передадут 85 миллионов на ремонтные работы.

- Старт строительству моста над железнодорожными путями на трассе Екатеринбург - Тюмень губернатор дал в начале сентября. Это долгожданный объект, который соединит северную и южную части Богдановича и избавит местных жителей от постоянных пробок, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

На данный момент из-за закрытого проезда жители города не могут попасть в поликлиники, бассейн, парк и автовокзал. Однако строительство ведется с опережением сроков. На данный момент рабочие уже установили буронабивные сваи, ростверк на опоре и провели защиту кабеля.

Также 35 миллионов из государственного бюджета выделят на строительство второй очереди улицы Энергетиков в Заречном. В планах еще реконструировать перекресток улиц Кунавина – Рокицанская – Первомайская. Это позволит предотвратить пробки при съезде с нового путепровода.