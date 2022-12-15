Врачи из Асбеста начали применять новую методику лечения опухолей у женщин

В учреждении появился ангиографический комплекс. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Асбестской больницы начали применять новую методику лечения женских опухолей. В учреждении появился ангиографический комплекс, его удалось приобрести в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Такой метод избавления от новообразований дает возможность пациенткам в дальнейшем забеременеть и родить здорового ребенка. Услуга стала доступна жительницам Асбеста и близлежащих территорий по месту жительства.

- Она показана при гинекологических проблемах, в частности, при миомах узловых форм. Сама операция атравматична, выполняется под местной анестезией через прокол артерии, - объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения городской больницы Павел Горбенко.

Суть новой методики лечения заключается в закупорке питающих опухоль артерий, в результате чего новообразование может исчезнуть. Однако после операции у женщин остается возможность рожать детей.