На Урал прибыли 350 единиц спецтехники из Китая и автомобилей из стран ЕАЭС

Сумма уплаченных таможенных платежей составила около 140 миллионов рублей. Фото: Уральское таможенное управление

С лета этого года в Екатеринбург прибыло 350 единиц спецтехники из Китая. Местным предпринимателям пришлось переориентироваться из-за введенных ограничений на торговлю с привычными партнерами.

По сравнению с 2021 годом поставки грузового транспорта из Китая и легковых автомобилей из стран Евразийского экономического союза возросли в десятки раз. За 11 месяцев текущего года уральскими таможенниками были оформлены около четырех тысяч транспортных средств.

- За минувшие полгода в отношении прибывшей из Китая специальной техники досмотр осуществлялся единожды. Таможенники не только провели радиационный контроль, проверили номерные знаки и факт декларирования товара, но и сверили заводские идентификационные номера силовых агрегатов, - отметил начальник Октябрьского таможенного поста Владимир Фельдшаров.

Сумма уплаченных таможенных платежей составила около 140 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. Собранный утилизационный сбор принес 180 миллионов рублей.

Как сообщают в пресс-центре Уральского таможенного управления, самыми популярными марками у уральцев в этом году стали Hyundai и Toyota. Их завезли по 800 машин.