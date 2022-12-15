В Красноуфимске осудят мужчину, напавшего на полицейского

Во время разбирательства уралец полностью признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске осудят 43-летнего местного жителя, который напал на полицейского. Инцидент произошел вечером 22 августа этого года. Мужчина, будучи нетрезвым, во дворе жилого дома по улице Сухобского оскорбил патрульного при исполнении.

- Также он применил к сотруднику физическое насилие. Дальнейшие противоправные действия обвиняемого были пресечены. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти», - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Во время разбирательства уралец полностью признал свою вину, следователи собрали достаточно доказательств, чтобы материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.