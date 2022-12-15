Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 17:34

Музей истории Екатеринбурга презентует иллюстрированный путеводитель по Химмашу

Всего напечатают 500 брошюр
Дарья ЧИПУРИНА
Многие из представленных в издании фотографий и документов печатаются впервые. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Многие из представленных в издании фотографий и документов печатаются впервые. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Музей истории Екатеринбурга создал путеводитель по Химмашу. Он будет полностраничный с фотографиями и документами, которые напечатают впервые.

Всего тираж брошюры составит 500 экземпляров. Она станет третьим по счету толстым путеводителем по екатеринбургскому району. Ранее были выпущены книги об Эльмаше и Уралмаше.

Авторами нового путеводителя стали различные эксперты, среди них -историки Ксения Пименова, Александр Думчиков, Николай Корепанов и научный консультант Наталья Лазукова.

- Старинный железоделательный завод, речной и дирижаблепорт, гигант первых пятилеток, рабочий поселок, модернистский соцгородок, современный микрорайон – все это «лицо» микрорайона Химмаш на разных исторических отрезках. Сегодня этот микрорайон чаще всего ассоциируется с неоклассической архитектурой его главной улицы Грибоедова, – отметили авторы издания.

Презентация путеводителя состоится 18 декабря в самом музее. Купить его можно будет в сувенирных лавках музея и Водонапорной башни.