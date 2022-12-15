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НовостиОбщество15 декабря 2022 16:55

В поселке Шаля расчистили несанкционированную свалку бытовых отходов

Дарья ЧИПУРИНА
Свалку нашли на земельном участке в 30 метрах от дома на улице Советская

Свалку нашли на земельном участке в 30 метрах от дома на улице Советская

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области поселке Шаля появилась несанкционированная свалка бытовых отходов. Ее расчистили по требованию прокуратуры.

- Прокуратура Шалинского района на основании публикации в СМИ организовала проверку в связи с размещением несанкционированной свалки отходов в лесном массиве, - рассказали в ведомстве.

Свалку нашли на земельном участке в 30 метрах от дома на улице Советская. Прокурор вынес главе Шалинской поселковой администрации представления, чтобы устранить нарушения.

После рассмотрения акта нарушения устранены, несанкционированную свалку расчистили.

В начале декабря этого года в спальном районе Екатеринбурга ликвидировали свалку из покрышек. Она находилась под окнами жилого дома. Такое размещение шин нарушало федеральное законодательство об отходах производства и потреблении.