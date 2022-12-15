В поселке Шаля расчистили несанкционированную свалку бытовых отходов

Свалку нашли на земельном участке в 30 метрах от дома на улице Советская
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области поселке Шаля появилась несанкционированная свалка бытовых отходов. Ее расчистили по требованию прокуратуры.
- Прокуратура Шалинского района на основании публикации в СМИ организовала проверку в связи с размещением несанкционированной свалки отходов в лесном массиве, - рассказали в ведомстве.
Свалку нашли на земельном участке в 30 метрах от дома на улице Советская. Прокурор вынес главе Шалинской поселковой администрации представления, чтобы устранить нарушения.
После рассмотрения акта нарушения устранены, несанкционированную свалку расчистили.
В начале декабря этого года в спальном районе Екатеринбурга ликвидировали свалку из покрышек. Она находилась под окнами жилого дома. Такое размещение шин нарушало федеральное законодательство об отходах производства и потреблении.