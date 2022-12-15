Губернатор Свердловской области попал под санкции США

Ранее стало известно, что Евгений Куйвашев попал в санкционный список Канады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал под санкции Соединенных Штатов Америки. Имя главы региона появилось в новом списке, который был опубликован на сайте Минфина США.

Также в этот список вошли губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Челябинской области Алексей Текслер и другие главы регионов.

Ранее стало известно, что Евгений Куйвашев попал в санкционный список Канады.

Всего днем 23 августа в Канаде приняли решение расширить санкционный список в отношении 63 физических лиц и одной компании. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Канада стала второй страной, наложившей санкции на главу региона. До этого в санкционный список Евгения Куйвашева внесла Великобритания.