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НовостиОбщество15 декабря 2022 16:40

Губернатор Свердловской области попал под санкции США

Имя главы региона появилось в новом списке, который был опубликован на сайте Минфина штатов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Ранее стало известно, что Евгений Куйвашев попал в санкционный список Канады

Ранее стало известно, что Евгений Куйвашев попал в санкционный список Канады

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал под санкции Соединенных Штатов Америки. Имя главы региона появилось в новом списке, который был опубликован на сайте Минфина США.

Также в этот список вошли губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Челябинской области Алексей Текслер и другие главы регионов.

Ранее стало известно, что Евгений Куйвашев попал в санкционный список Канады.

Всего днем 23 августа в Канаде приняли решение расширить санкционный список в отношении 63 физических лиц и одной компании. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Канада стала второй страной, наложившей санкции на главу региона. До этого в санкционный список Евгения Куйвашева внесла Великобритания.