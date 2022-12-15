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НовостиОбщество15 декабря 2022 16:24

Олимпийские чемпионы поборются за кубок главы Екатеринбурга

Соревнования начнутся 4 января
Дарья ЧИПУРИНА
В лыжной многодневке примут участие олимпийские лыжники и биатлонисты

В лыжной многодневке примут участие олимпийские лыжники и биатлонисты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Олимпийские чемпионы примут участие в состязаниях за кубок мэра Екатеринбурга. Как сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, Уральская лыжная многодневка пройдет в новогодние каникулы.

Мероприятие пройдет впервые и будет приурочено к празднованию 300-летия города. Оно начнется 4 января 2023 года и будет идти 3 дня. В лыжной многодневке примут участие олимпийские лыжники и биатлонисты.

- Мероприятие организовано Управлением по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга и спортивным клубом GroSport. По итогам кубковой таблицы лидер каждой возрастной группы награждается кубком Главы Екатеринбурга, а также денежными сертификатами, - отметили в администрации.

Среди олимпийских чемпионов - лыжники Денис Спицов, Иван Якимушкин, Сергей Турышев, Сергей Устюгов и биатлонисты Евгений Гараничев, Глеб Ретивых.