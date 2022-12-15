В Екатеринбурге за текущий год введено в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров

За текущий год заданный план по вводу жилья был перевыполнен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов сообщил об итогах градостроительной деятельности уральской столицы за 2022 год. За 11 месяцев в городе было введено в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров.

За текущий год заданный план по вводу жилья был перевыполнен. В прошлом году рынок пополнили 1,5 миллиона квадратных метров, а в этом 1,4, однако выдачи разрешений продолжаются. По словам Галямова, таким образом, государство предотвращает появление обманутых дольщиков.

- Помимо этого, за 2022 год мы построили 3 школы, а это значит, что нам удалось создать комфортную среду для обучения более 2,5 тысяч юных горожан, – отметил Рустам Галямов.

Также за 11 месяцев 2022 года администрация Екатеринбурга выдала разрешения на строительство объектов жилогофонда больше трех миллионов квадратных метров. Что на миллион больше, чем в прошлом году.