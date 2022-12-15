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НовостиОбщество15 декабря 2022 16:03

В Екатеринбурге за текущий год введено в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров

Об этом рассказал замглавы города Рустам Галямов
Дарья ЧИПУРИНА
За текущий год заданный план по вводу жилья был перевыполнен

За текущий год заданный план по вводу жилья был перевыполнен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов сообщил об итогах градостроительной деятельности уральской столицы за 2022 год. За 11 месяцев в городе было введено в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров.

За текущий год заданный план по вводу жилья был перевыполнен. В прошлом году рынок пополнили 1,5 миллиона квадратных метров, а в этом 1,4, однако выдачи разрешений продолжаются. По словам Галямова, таким образом, государство предотвращает появление обманутых дольщиков.

- Помимо этого, за 2022 год мы построили 3 школы, а это значит, что нам удалось создать комфортную среду для обучения более 2,5 тысяч юных горожан, – отметил Рустам Галямов.

Также за 11 месяцев 2022 года администрация Екатеринбурга выдала разрешения на строительство объектов жилогофонда больше трех миллионов квадратных метров. Что на миллион больше, чем в прошлом году.