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НовостиОбщество15 декабря 2022 15:33

Предприятие-банкрот из Новоуральска выплатило сотрудникам почти шесть миллионов рублей

39 работников наконец получили зарплату
Дарья ЧИПУРИНА
Благодаря прокуратуре задолженность перед сотрудниками предприятия была частично погашена

Благодаря прокуратуре задолженность перед сотрудниками предприятия была частично погашена

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Обанкротившееся предприятие из Новоуральска выплатило задолженность своим сотрудникам. ООО «Экомаш+Урал» отдало зарплаты на сумму 5,9 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Предприятие не выплатило 39 своим сотрудникам. Общая сумма невыплаченных зарплат составила больше 6,5 миллионов рублей.

- Прокуратурой принят комплекс мер прокурорского реагирования в целях устранения нарушений трудового законодательства, - прокомментировали в ведомстве.

Конкурсному управляющему ООО «Экомаш+Урал» прокуратура внесла представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства. Из-за чего задолженность перед сотрудниками предприятия была частично погашена. Им выплатили больше 5,9 миллионов рублей. На данный момент выплаты оставшихся задолженностей остается на контроле прокуратуры.