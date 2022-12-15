Предприятие-банкрот из Новоуральска выплатило сотрудникам почти шесть миллионов рублей

Благодаря прокуратуре задолженность перед сотрудниками предприятия была частично погашена Фото: Анастасия ОСИПОВА

Обанкротившееся предприятие из Новоуральска выплатило задолженность своим сотрудникам. ООО «Экомаш+Урал» отдало зарплаты на сумму 5,9 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Предприятие не выплатило 39 своим сотрудникам. Общая сумма невыплаченных зарплат составила больше 6,5 миллионов рублей.

- Прокуратурой принят комплекс мер прокурорского реагирования в целях устранения нарушений трудового законодательства, - прокомментировали в ведомстве.

Конкурсному управляющему ООО «Экомаш+Урал» прокуратура внесла представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства. Из-за чего задолженность перед сотрудниками предприятия была частично погашена. Им выплатили больше 5,9 миллионов рублей. На данный момент выплаты оставшихся задолженностей остается на контроле прокуратуры.