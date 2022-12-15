В Екатеринбурге женщина украла с карты местной жительницы восемь тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 39-летняя местная жительница нашла на улице банковскую карточку, не стала возвращать ее владельцу и стала фигурантом уголовного дела. Ранее в полицию обратилась 37-летняя женщина и рассказала, что с ее карты пропали восемь тысяч рублей.

Как оказалось, она потеряла свою платежку, а позже обнаружила, что неизвестные тратят ее деньги.

- Под подозрение попала женщина, которая ранее проблем с законом не имела. Задержанная созналась и пояснила, что нашла карточку на проспекте Космонавтов. По ее словам, она совершила несколько покупок в магазинах, а затем выбросила платежку в ближайшую урну, - уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», максимальное наказание по ней составляет до шести лет. До суда женщину отпустили под подписку о невыезде.