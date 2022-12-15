В уральской деревне добровольцы помогли потушить пожар в частном доме

Фото: пресс-служба ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГО

В уральской деревне Шумиха добровольцы из дружины помогли сотрудникам МЧС справиться с пожаром, который вспыхнул в частном доме. Сообщение о возгорании на улице Победы поступило в 12:01 по местному времени, площадь, охваченная огнем, составила 80 «квадратов».

- В результате пожара огнем уничтожены частный жилой дом и надворные постройки на участке. Предполагаемая причина – аварийный режим электропроводки. По предварительным данным возгорание началось с надворных построек. Хозяйка участка в это время была дома. Ей позвонили из местного клуба, - уточнили в ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГО.

В тушении пожара были задействована добровольная пожарная дружина из трех человек, две автоцистерны и семь человек личного состава дежурных караулов МЧС. Несмотря на их усилия, дом выгорел полностью. По факту пожара дознаватели проводят проверку.