В Красноуфимске 56-летняя женщина подарила мошенникам больше миллиона рублей

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонил некий сотрудник банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске 56-летняя местная жительница лишилась 1.1 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонил некий сотрудник банка и рассказал ей, что якобы от нее поступило заявление о смене номера телефона, привязанного к банковской карте.

Позже он рассказал ей, что в местном отделении банка есть сотрудники, которые передают информацию о клиентах и их необходимо изобличить. Для этого было необходимо установить специальное приложение, что женщина и сделала.

- В какой-то момент женщина увидела, что в приложении онлайн-банка открылось окно о подаче заявки на кредит суммой 1 164 000 рублей, она засомневалась, но неизвестный убедил ее подтвердить подачу заявки на кредит, чтобы мошенники не могли получить доступ к деньгам, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

После этого уралочка отправила все деньги на «безопасные» счета. Когда она не смогла дозвониться до сотрудника, то поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».