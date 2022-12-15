В Белоярском ГО экс-директора школы подозревают в многомиллионных хищениях

Следователи установили, что контракт по обеспечению оборудованием был заключен в 2019 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белоярском городском округе 40-летнего экс-директора местной школы заподозрили в многомиллионных хищениях при строительстве спортивной площадки. Следователи установили, что контракт по обеспечению оборудованием был заключен в 2019 году.

- Для оборудования площадки должно быть использовано покрытие определённого типа. Однако в последующем, уже после подписания заказчиком акта приемки работ, выяснилось, что в качестве материалов для покрытия были использованы иные компоненты, чем предусмотрены контрактом, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Как оказалось, разница в стоимости составила несколько миллионов рублей. При этом неизвестно, куда пропали эти деньги. Было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

- В настоящее время продолжается выполнение комплекса мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, сбору и закреплению доказательств, - добавили в ведомстве.