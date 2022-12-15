В Екатеринбурге закрылись все магазины сети «Мегамарт»

Федеральный ретейлер выкупил уральский бренд больше года назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полностью закрылась сети супермаркетов «Мегамарт», на их месте открылись магазины «Магнит». Федеральный ретейлер выкупил уральский бренд больше года назад.

- Мы завершили интеграцию с «Мегамартом». Компания закрыла очень большую сделку. В этом году мы поменяли вывески «Мегамарта» на «Магнит, - заявил операционный директор Уральского округа розничной сети «Магнит» Михаил Горбунов на конференции «Коммерсантъ-Урала» «Ретейл: итоги года».

Напомним, о том, что в Свердловской области закроют все «Мегамарты», стало известно в декабре прошлого года.

- Это будет не просто смена вывески, но серьезные инвестиции в реконструкцию магазинов и улучшение их качества, чтобы приблизить их к стандарту супермаркетов и суперсторов «Магнит». Покупатели увидят изменения в лучшую сторону, магазины станут намного лучше, - рассказывали тогда в пресс-службе «Магнита».