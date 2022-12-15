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НовостиОбщество15 декабря 2022 12:40

В Екатеринбурге закрылись все магазины сети «Мегамарт»

На их месте открылись торговые точки «Магнит»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Федеральный ретейлер выкупил уральский бренд больше года назад

Федеральный ретейлер выкупил уральский бренд больше года назад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полностью закрылась сети супермаркетов «Мегамарт», на их месте открылись магазины «Магнит». Федеральный ретейлер выкупил уральский бренд больше года назад.

- Мы завершили интеграцию с «Мегамартом». Компания закрыла очень большую сделку. В этом году мы поменяли вывески «Мегамарта» на «Магнит, - заявил операционный директор Уральского округа розничной сети «Магнит» Михаил Горбунов на конференции «Коммерсантъ-Урала» «Ретейл: итоги года».

Напомним, о том, что в Свердловской области закроют все «Мегамарты», стало известно в декабре прошлого года.

- Это будет не просто смена вывески, но серьезные инвестиции в реконструкцию магазинов и улучшение их качества, чтобы приблизить их к стандарту супермаркетов и суперсторов «Магнит». Покупатели увидят изменения в лучшую сторону, магазины станут намного лучше, - рассказывали тогда в пресс-службе «Магнита».