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НовостиОбщество15 декабря 2022 11:52

В Екатеринбурге лоб в лоб столкнулись машина скорой помощи и иномарка

Инцидент произошел на улице Серафимы Дерябиной
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В аварии обошлось без пострадавших, участники ДТП на месте составили европротокол

В аварии обошлось без пострадавших, участники ДТП на месте составили европротокол

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной лоб в лоб столкнулись машина скорой помощи и иномарка Chevrolet. Инцидент произошел днем 15 декабря.

По данным отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, в аварии обошлось без пострадавших, участники ДТП на месте составили европротокол и разъехались. Также мы направили запрос на станцию скорой помощи Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге вечером 11 ноября машина скорой помощи, которая везла пациента в больницу, попала в ДТП. Она столкнулась с Land Rover. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

- В результате ДТП пострадала пассажирка скорой помощи, женщина 1991 года рождения, - сообщили там.