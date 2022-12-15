В 2022 году сироты Ямала получили 160 квартир

Сироты Ямала получают возможность перебраться в другой город Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года в Ямало-Ненецком автономном округе 160 сирот получили ключи от квартир. В будущем году новоселье отметят 183 человека. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

У сирот ЯНАО есть вариант выбрать жилье в Тюмени либо в одном из городов округа. Так, например, жительница Салехарда выбрала однокомнатную квартиру в Тюмени по нескольким причинам. Главная из них – в городе есть медицинский вуз, где она сможет получить образование.

Освоиться на новом месте молодым ребятам и девушкам в Тюмени помогают специалисты ямальского представительства. Ребят встречают в аэропорту, сопровождают до новой квартиры.

- Сопровождаем везде и по любым вопросам, - рассказал руководитель представительства ЯНАО в Тюменской области Андрей Коваль.