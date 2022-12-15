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НовостиНедвижимость15 декабря 2022 11:12

Сроки расширения дороги из Екатеринбурга в Березовский перенесли

Ранее реконструкцию улицы Проезжей планировали провести в 2023 году
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Реконструкцию дороги перенесли

Реконструкцию дороги перенесли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сроки расширения улицы Проезжей, которая соединяет Екатеринбург и Березовский, перенесли с 2023 года на более позднее время. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

- Проект есть, сроки его реализации перенесены. Проектом предусмотрено четырехполосное движение с выделенной полосой общественного транспорта, в проекте заложено строительство трамвайной ветки, - заявил Евгений Писцов.

Улица Проезжая – основная транспортная магистраль, соединяющая Березовский с областным центром. Ее собирались расширить до четырех полос с выделенной полосой для общественного транспорта.