Сроки расширения дороги из Екатеринбурга в Березовский перенесли

Реконструкцию дороги перенесли
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сроки расширения улицы Проезжей, которая соединяет Екатеринбург и Березовский, перенесли с 2023 года на более позднее время. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
- Проект есть, сроки его реализации перенесены. Проектом предусмотрено четырехполосное движение с выделенной полосой общественного транспорта, в проекте заложено строительство трамвайной ветки, - заявил Евгений Писцов.
Улица Проезжая – основная транспортная магистраль, соединяющая Березовский с областным центром. Ее собирались расширить до четырех полос с выделенной полосой для общественного транспорта.