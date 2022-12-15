Red Wings запустила рейсы из Екатеринбурга в Египет

Рейсы Red Wings между Кольцово и египетскими курортами запланированы раз в 10/11 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings 15 декабря запустила рейсы из Екатеринбурга в Египет. Первый самолет улетел в Хургаду с полной загрузкой. С 20 декабря авиакомпания также начнет полеты в Шарм Эль Шейх. ОРейсы будут выполняться на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200.

- Рейсы Red Wings между Кольцово и египетскими курортами запланированы раз в 10/11 дней в каждом направлении. Подробнее с датами и временем вылета можно ознакомиться на сайте аэропорта в разделе «Сезонное расписание», - рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Также там отметили, что на египетские курорты в этом году улетели уже больше 80 тысяч пассажиров - направление пользуется популярностью у уральцев.

Напомним, ранее мы писали, что Red Wings с 27 ноября запускает рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив. Они будут выполняться по воскресеньям на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.