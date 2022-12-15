В Екатеринбурге в рамках КРТ застроят пять территорий

Екатеринбург застраивают новым жильем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге принято решение о комплексном развитии пяти территорий, три из которых застроены жилыми домами, а на двух расположены промышленные объекты. Речь в последнем случае идет о депрессивных промышленных неиспользуемых площадках – это территория бывшего завода «Данон» и площадка на улице Черкасской на ВИЗе.

- По пяти площадкам ведется разработка документации проектировки территорий с учетом потребности в детсадах и школах и так далее. Обязательства на инвестора возлагаются, мы будем вести контроль, - подчеркнул Рустам Галямов.

Что касается территорий, застроенных старыми жилыми домами, то на двух площадках на Эльмаше и Уралмаше уже снесли дома, по третьей – их снесут до конца декабря.

Всего в Свердловской области на данный момент десять проектов комплексного развития территорий – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Среднеуральске. Их общая площадь – почти 25 га, здесь можно построить 736 тысяч квадратных метров жилья, что покрывает четверть от всего вводимого в регионе за год жилья.

- Программа продолжит развиваться и со временем станет одним из основных механизмов реновации жилого фонда, замены аварийного фонда, проектов застройки незастроенных территорий и застройки нежилых территорий, которые находятся в неактивном состоянии, - рассказал заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков.