Постановление о предоставлении субсидий подписал глава региона Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области фермеры, выращивающие картошку и овощи, получат господдержку. Им будут представляться субсидии. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

- Субсидии, в частности, будут предоставляться на возмещение части затрат на производство овощей, выращенных в открытом грунте и теплицах, картофеля, а также на семена, - рассказал и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев. - Кроме того, продолжится предоставление господдержки на возмещение части затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ, повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических работ.

Напомним, ранее мы писали, что на поддержку аграриев в Свердловской области дополнительно выделили почти 11 миллиардов рублей. Деньги будут выделяться до 2027 года. Поддержать в основном планируется небольшие фермы и начинающих аграриев. Кроме того, выделенные средства планируется направить на модернизацию производства.